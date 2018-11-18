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صور.. سائق يعتدى على شخصين بمطواة أثناء سيرهما فى جنازة بالشرقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:56 ص
صور.. سائق يعتدى على شخصين بمطواة أثناء سيرهما فى جنازة بالشرقية أثار التعدى على المجنى عليهم
الشرقية - فتحية الديب
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تعدى سائق سيارة نقل بسلاح أبيض مطواة، على شخصين أثناء سيرهما فى جنازة بالحسينية، وتم التحفظ عليه من قبل الأهالى، وإحالته من قبل مركز الحسينية، لنيابة الحسينية للتحقيق معه، برئاسة محمد جاد، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "وائل الرفاعى محمد" 38 سنة تاجر أسمدة، و"وليد أحمد عبد العاطى" 37 سنة مهندس زراعى، مقيمين الظاهرية منشأة أبوعمر، مصابين بجروح قطعية وإصابات بالأيدى.

وبسؤالهم أقروا أثناء مرورهما بسيارتهما بإحدى الجنازات، أغلق سائق سيارة نقل الطريق عليهما، وحدثت بينها مشادة قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، وتمكن عدد من الأهالى من التحفظ على المتهم ويدعى "خيرى ع ع" سائق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26716 جنح الحسينية لسنة 2018.

اثار التعدى (1)
اثار التعدى 

 

اثار التعدى (2)
اثار التعدى 

 

اثار التعدى (3)
اثار التعدى

 


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