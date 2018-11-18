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صور.. اعتقال 70 متظاهرا خلال احتجاجات أدت إلى إغلاق 5 جسور بلندن

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:59 ص
صور.. اعتقال 70 متظاهرا خلال احتجاجات أدت إلى إغلاق 5 جسور بلندن مظاهرات بريطانيا
لندن (رويترز)
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قالت الشرطة البريطانية، إنها اعتقلت أكثر من 70 شخصا، خلال احتجاج بيئى يوم السبت بعد أن أغلق متظاهرون 5 جسور عبر نهر التيمز بوسط لندن.

وقال منظمو الاحتجاج إنهم يريدون الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراء أقوى لإبطاء التغير المناخى والقضاء على انبعاث غازات الاحتباس الحرارى بحلول 2025.

وتركز الاحتجاج لعدة ساعات على جسر وستمنستر قرب البرلمان البريطانى ولكن حركة المرور تعطلت أيضا على الجسور الأربعة الأخرى.

ونظم مئات الأشخاص احتجاجا قرب وستمنستر حاملين لافتات كتبت عليها رسائل من بينها "أوقفوا التدهور المناخي" و"عصر الوقود الأحفورى انتهى" و"تمرد من أجل الحياة"، وقالت الشرطة إن معظم المتظاهرين اعتقلوا لقطع الطريق ولم ترد معلومات فورية عن الاتهامات أو العدد الإجمالى للمحتجين.

وقال منظمون إن أكثر من ستة آلاف شخص شاركوا فى الاحتجاج، وقال مفوض الشرطة وحيد خان قبيل إعادة فتح الجسور "لهذه المظاهرة تأثير مباشر على آخرين عبر لندن يرغبون فى مباشرة شؤونهم اليومية ومنعت أجهزة الطوارئ من استخدام الجسور للتنقل فى لندن".

مظاهرات فى بريطانيا (1)
مظاهرات فى بريطانيا 

 

مظاهرات فى بريطانيا (2)
مظاهرات فى بريطانيا

 

مظاهرات فى بريطانيا (3)
مظاهرات فى بريطانيا 

 

مظاهرات فى بريطانيا (4)
مظاهرات فى بريطانيا 

 

 


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