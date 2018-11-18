صور.. أطباء مستشفى الأقصر ينجحون فى استئصال ورم يزن 5 كيلو من رحم سيدة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام فى استئصال "ورم ليفى" كبير على رحم سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، حيث يزن الورم حوالى 5 كيلو جرامات، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو بكر عز الدين أخصائيى النساء والتوليد، والدكتور إسحق إبراهيم استشارى النساء والتوليد.

بدأت الأزمة باستقبال المستشفى لسيدة تبلغ من العمر 45 سنة وهى تعانى من آلام فى البطن، وصعوبة فى الهضم والتبرز والتبول مع صعوبة فى التنفس ونزيف شديد، وتم على الفور عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة، وتبين وجود ورم على الرحم فتم على الفور تجهيزها قبل العملية، وتم استخراج ورم ليفى كبير على الرحم يزن 5 كيلو جرامات وإبعاده حوالى 20cm x 14cm x 19cm، وتم إنهاء معاناة السيدة حيث كان يمثل الورم عبئاً على أحشاء المريضة، ولازالت تتلقى الفحوصات اللازمة عقب العملية داخل المستشفى وذلك تحت إشراف طبيب التخدير الدكتور مايكل تواضروس.



استئصال ورم يزن 5 كيلو من رحم سيدة

جانب من استئصال الورم من رحم سيدة داخل المستشفي