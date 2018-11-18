صحة شمال سيناء: إنشاء مخزن مجهز للأدوية بالتعاون مع لجنة إعمار سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها، انه فى إطار حرص الدولة ممثلة فى وزارة الصحة وبالتعاون المشترك مع لجنه إعمار سيناء بالقطاع الصحى بشمال سيناء فى توفير مخزون استراتيجى كافى من الادوية والمستلزمات الطبيه استعداد لائ ظرف طارئ يطرء على المحافظة ، تم إنشاء مخزن كبير للادويه بأعلى تجهيزات.

وفى سياق متصل اعلنت صحة شمال سيناء، ان قيادات مديرية الصحة كرمت المحالين على المعاش من العاملين فى مجال الصحة تقديرا لدورهم وهم عبد الحفيظ محمد محمود حماده عبده مطر ، حسنى الوكيل ، احمد سلامة ، نصار عبد العليم ، عليه كمال على ، ابراهيم محمود ديراز.