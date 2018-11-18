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سياسى يمنى: الحوثيون غير قادرين على الحشد لجفاف منابع التجنيد

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:49 م
سياسى يمنى: الحوثيون غير قادرين على الحشد لجفاف منابع التجنيد صورة أرشيفية - الجيش اليمنى
كتب أيمن رمضان
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قال المحلل السياسي اليمنى، عبدالملك اليوسفى، إن هناك محاولات حوثية للحشد ، رغم تعليق عمليات التحالف العربي فى "الحُديدة" إلا أنه لا توجد فعلياً أى حشود، إذ يعانى الحوثيين من الانهاك الكبير وجفاف منابع تجنيد المقاتلين، مشيرًا إلى أن الحوثيين يحشدون الناس إلى المحارق كونهم يشحدون مجاميع دون تدريب أو تأهيل عسكرى.

وأضاف اليوسفى خلال لقاءه مع  فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الاستجابة القبليّة للحوثيين من أجل التجنيد ولحشد القوات هي استجابة بطيئة جداً، متابعاً مصدر التمويل الأهم للحوثيين هى شبكات الانتفاع من السوق السوداء ، لافتا الى  أن قوات الجيش الجيش اليمنى والتحالف العربى ، يراعون بشدة القانون الإنسانى فى تحركاتهم، ومن أهم قواعدهم حماية المدنيين والتمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني، والكثافة السكانية في الحديدة  ،كانت أهم أسباب تعليق العمليات العسكرية من قوات التحالف العربي والجيش اليمنى.

 


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