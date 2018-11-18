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الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:31 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:59 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
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واصل الريال السعودى حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى طوال الفترة الأخيرة، حيث استقر سعر العملة السعودية اليوم الأحد 18-11-2018، مسجلا  4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.76 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


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