زعيم حزب العمال البريطانى: اجراء استفتاء جديد خيار وارد فى المستقبل

رويترز

قال جيريمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى المعارض اليوم الأحد إن إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خيار للمستقبل وليس للوقت الحالى.

وقال حزب العمال إنه لن يدعم اتفاقا تقترحه رئيسة الوزراء تيريزا ماى للخروج من التكتل فى تصويت سيجرى بالبرلمان، وأيد بعض أعضاء الحزب دعوات لإجراء استفتاء على الاتفاق.

وقال كوربين لمحطة سكاى نيوز التلفزيونية "إنه خيار للمستقبل وليس خيارا للوقت الراهن لأننا إذا أجرينا استفتاء غدا فعلى أى شئ سيكون؟ ماذا سيكون السؤال المطروح؟".