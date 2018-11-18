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رئيس وزراء باكستان يغادر إسلام آباد متوجها إلى الإمارات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:13 ص
رئيس وزراء باكستان يغادر إسلام آباد متوجها إلى الإمارات رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)
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غادر رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الأحد، إسلام آباد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة من المقرر أن تستغرق يوما واحدا وتأتى تلبية لدعوة من ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن رئيس الوزراء يرافقه وفدا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية شاه محمود قريشى ووزير المالية أسد عمر ووزير البترول غلام ساروار خان بالإضافة إلى وزير الطاقة عمر أيوب خان ومستشار رئيس الوزراء للتجارة عبد الرزاق داوود.

وأضافت القناة الباكستانية أنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء عمران خان قضايا المصالح الثنائية والإقليمية والعالمية فى الاجتماعات مع رئيس الوزراء الإماراتى محمد بن راشد آل مكتوم وولى العهد ومسئولين آخرين.

وستكون هذه الزيارة هى الثانية التى يقوم بها عمران خان لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث قام بزيارة رسمية فى 19 سبتمبر الماضى.

 


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