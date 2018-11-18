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رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الطلاب بمسيرة مناهضة العنف ضد المرأة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:42 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الطلاب بمسيرة مناهضة العنف ضد المرأة جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شارك الدكتور ماجد القمري ، رئيس جامعة كفر الشيخ ،في مسيرة نظمتها الجامعة  لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعشرات الطلاب.

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بدأت المسيرة من أمام كلية الآداب مروراً بمبنى إدارة الجامعة مصحوبة بالهتافات المنددة بالتحرش والعنف ضد المرأة، حيث ردّد المشاركون بعض الجمل الحماسية والعبارات التى تحث على نبذ مثل تلك التصرفات المُشينة ضد المرأة، وطافت المسيرة أمام جميع كليات الجامعة، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات تحث الطلاب على دعم قضية مناهضة العنف ضد المرأة واحترامها وتوفير بيئة آمنة لها.

وصرح "القمرى" بأن الجامعات لها دور هام في محاربة ودحر هذا الفكر العدوانى ويجب أن نقف جميعاً في وجه ظاهرة العنف ضد المرأة والحيلولة دون تكريسها فى المجتمع المصرى؛ وأن جامعة كفرالشيخ بالفعل تفعل التعاون مع المجلس القومي للمرأة لدعم ومساندة قضايا المرأة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب أن يكون التعامل مع الطالبات في إطار من الاحترام المتبادل، فالمرأة تعد أكثر من نصف المجتمع ويجب حمايتها والحفاظ على حقوقها لحماية المجتمع من التفكك فهي الأم وهي المربية ولا يصلح حال مجتمعاتنا إلا بحماية جميع أفراده وعلى رأسهم المرأة.

 
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