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رئيس جامعة حلوان يفتتح معمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:26 م
رئيس جامعة حلوان يفتتح معمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب رئيس جامعة حلوان أثناء الافتتاح
وائل ربيعى
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افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سهير عبد السلام عميد كلية الآداب "معمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب بالجامعة".
 
وهنأ نجم، كلية الآداب وقسم الجغرافيا على هذا المعمل المشرف الذى يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به في المواصفات الخاصة بتطوير البنية الأساسية للمعامل وسيشهد له الجميع، مؤكداً أن قسم الجغرافيا يحتوى على العديد من الكوادر المتميزة التي تمتلك القدرة على العمل والتطوير والإنتاج والابتكار، متمنياً أن يمتد عمل هذا المعمل لخارج الجامعة وتسويقه الجيد كوحدة ذات طابع خاص تقوم بتقديم الدورات التدريبية.
 
وأكدت الدكتورة جيهان بيومي رئيس قسم الجغرافيا ومدير المشروع، أن هذا المعمل تكاملي  يخدم كليات الآداب والعلوم والهندسة وهو مزود بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي و اسكانر و داتا شو و بلوتر  و GPS  و total station ، ويهدف لعمل البحوث والتقارير العلمية وعرض حالة المشاركة في المشروعات القومية ، وسيكون له عائد  تعليمي واقتصادي واجتماعي ، مضيفة أن القسم سيفتتح قريباً برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية.
 
 

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جامعة حلوان

ماجد نجم

معمل الخرائط الرقمية




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