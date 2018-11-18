رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بالمولد النبوى الشريف

وائل ربيعى

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وقال رئيس الإنجيلية في برقيته: " الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابةِ عن رؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر وأعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار والأمان. وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.