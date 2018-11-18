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خلفان: أوضاع الدول العربية المتآمر عليها تنظيم الحمدين أفضل مليون مرة من قطر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:27 ص
خلفان: أوضاع الدول العربية المتآمر عليها تنظيم الحمدين أفضل مليون مرة من قطر ضاحى خلفان
كتب إسلام جمال
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قال الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، إن الدول التى تريد قطر زعزعة الأمن بها والإطاحة بحكامها أفضل مليون مرة من وضع قطر.

وتساءل ضاحى خلفان عن الهوس الذى أصاب تنظيم الحمدين، لمحاولة إيذاء الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 

وقال خلفان "ما هذا الهوس الذى أصاب تنظيم الحمدين لإيذاء السعودية والإمارات ومصر والبحرين وتونس وليبيا واليمن وكل الدول العربية بقصد الإطاحة بحكام هذه الدول وهم بالتأكيد أفضل مليون مرة وضعهم من أوضاع قطر فى كل شئ".


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تنظيم الحمدين

قطر

ضاحى خلفان




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