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حملة إزالة إشغالات مكبرة بمنطقة المحطة شرق بمركز ادفو

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:39 م
حملة إزالة إشغالات مكبرة بمنطقة المحطة شرق بمركز ادفو جانب من حملات الإزالة
أسوان - صلاح المسن
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تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تنفيذ الحملة المكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والتى نجحت فى تنفيذ 3 قرارات إزالة إشغالات ، بجانب إزالة 186 حالة إشغال طريق بمنطقة المحطة شرق منهم 78 حالة رفع إشغالات و 108 حالة رفع ومصادرة مضبوطات.

وذلك في إطار الجهود المبذولة من محافظة أسوان لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة سواء داخل الأسواق أو الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية والذى أكد على أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة بقيادة اللواء محمود فراج مساعد مدير الأمن لفرقة شمال ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

 


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