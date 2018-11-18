حاكم فلوريدا المنتهية ولايته يفوز بمقعد الولاية فى مجلس الشيوخ الأمريكي

(رويترز)

أعلنت السلطات اليوم الأحد، فوز الجمهورى ريك سكوت حاكم فلوريدا الأمريكية المنتهية ولايته بمقعد الولاية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بعد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات يدويا، ليحسم منافسة شرسة مع الديمقراطى بيل نيلسون الذى احتل المقعد لثلاث فترات.

وقال مسؤولو الانتخابات فى فلوريدا اليوم الأحد إن إعادة فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات التى جرت فى السادس من نوفمبر الجارى أظهرت تقدم سكوت بعدد 10033 صوتا فى الانتخابات التى شارك فيها 8.19 مليون ناخب.

وأضاف المسؤولون أن سكوت حصل على 50.05 فى المئة من الأصوات فيما حصل منافسه نيلسون على 49.93 فى المئة.

وقال سكوت فى بيان أرسله بالبريد الإلكترونى "تحدثت للتو مع السناتور بيل نيلسون الذى تقبل فوزى بسماحة وشكرته على السنوات التى قضاها فى العمل العام".