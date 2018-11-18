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توقيع بروتوكول تعاون بين شركة نستله مصر ومنظمة الروتارى للبدء فى مشروع المستشفى العائم لأهالى الصعيد

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:05 م
توقيع بروتوكول تعاون بين شركة نستله مصر ومنظمة الروتارى للبدء فى مشروع المستشفى العائم لأهالى الصعيد بروتوكول تعاون بين نستله مصر ومنظمة الروتارى
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•المستشفى العائم الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط.. تجوب موانئ 8 محافظات في صعيد مصر وعلى متنها 15 عيادة متخصصة للأم والطفل بقيادة فريق متخصص من الأطباء والإستشاريين وكوادر التمريض للكشف الطبي والعلاج

 
قامت مؤسسة روتاري مصر وشركة نستله مصر بتوقيع بروتوكول تعاون للبدء في مشروع المستشفي العائم، والتي تعد أول مستشفي عائم علي مستوي أفريقيا والشرق الأوسط، ووقع البروتوكول السيد عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر والأستاذ معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نستله مصر. 
 
ويشمل المشروع إقامة أول مستشفي عائم لدعم وتطوير الأم والطفل ويشمل كذلك عدد كبير من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الإقتصادي والإجتماعي بمحافظات صعيد مصر وهي محافظات أسوان، الأقصر، المنيا، أسيوط، بني سويف، قنا، سوهاج والجيزة. وسيتم بدأ أولى جولات المستشفى خلال الفترة من أول مارس القادم وحتي اخر أبريل 2019، وستجوب المستشفي العائم محافظات صعيد مصر لترسو لمدة أسبوع بكل محافظة وعلي متنها 15 عيادة أطفال متخصصة في مجالات الرمد، السمعيات والتخاطب، الأنف والأذن وغيرها بجانب الوحدات الساندة بقيادة فريق متخصص من الأطباء والإستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي والعلاج.
 
بروتوكول تعاون بين نستله مصر ومنظمة الروتارى (1)
 
 
ويعمل المشروع أيضاً علي توفير عدداً من برامج التوعية والتدريب لكوادر التمريض وشباب الأطباء والمدرسين والقائمين علي رعاية الطفل، كما ستتضمن العمل مع الطلاب في المدارس الإبتدائية ومراكز الأمومة والطفولة والمراكز الصحية فضلاً عن برامج التوعية علي متن المركب لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالطفل وتنشئته علي أسس سليمة صحية ونفسية وجسمانية. 
 
وفي كلمته، صرح معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نستله مصر عن اهتمام الشركة بالمشروع الذى يعتبر مثال حى علي فلسفة نستله، وهي تحسين نوعية الحياة والمساهمة فى مستقبل اكثر صحة للعائلات والافراد. وينبع ذلك من التزام الشركة بتحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة حقيقية تخدم المجتمع المصرى والتي تشمل رفع الوعى حول أساليب الحياة الصحية وفي المقام الأول صحة الطفل والأم من خلال تنشئه صحية سليمة. ولطالما التزمت نستله، منذ بداياتها، بمساعدة الأباء والامهات ومقدمي الرعاية على التعرف على اساليب التغذيه السليمة المناسبة للأطفال من خلال عدة مبادرات بالتعاون مع الحكومة و منظمات المجتمع المدنى." كما أضاف الحوت، " إننا لم نتوانى عن عقد أى شراكات أو مبادرات من شأنها تحقيق تأثير إيجابى لصحة الأجيال القادمة، كما إن هدفنا خدمة كافة المصريين وخاصة الأمهات والطفل لتنشئته علي أسس صحية ونفسية وجسمانية سليمة".
 
بروتوكول تعاون بين نستله مصر ومنظمة الروتارى (2)
 
 
وقد أعرب عبد الحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2451 عن سعادته بالمشروع الذي يعد الأول من نوعه علي مستوي إفريقيا والشرق الأوسط قائلاً "يظل الطفل هو حجر الأساس لنمو وتطور المجتمع ونحن في روتاري مصر نؤمن بأهمية تضافر جهود المجتمع المدني مع الجهود الرسمية لدعم المجتمع بمختلف شرائحة ومساندة الملفات الحيوية المعنية بالتنمية المستدامة وعلي رأسها الصحة والتعليم لدعم الطفل المصري وتحقيق التنمية المستدامة وبصورة خاصة خلال الفترة الذهبية من عمره والتي تشمل الست سنوات الأولي لما لها من أهمية بالغة في دعم التعليم المبكر والإنتاجية، كما أننا نعتزم من خلال المشروع التعاون مع مختلف الشركاء من الكيانات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص الداعمة للمشروع والمشاركة في تنفيذه".
 
الجدير بالذكر، أنه علي هامش المشروع سيتم إطلاق عدد من برامج الدعم الإقتصادية والإجتماعية والتي تتميز بها روتاري مصر ولها باعاً طويلاً في تطبيقها بالمحافظات لرفع المستوي المعيشي للطبقات الأكثر إحتياجاً، ويصاحبها أيضاً عدة فاعليات للترويج للمعالم السياحية بالمحافظات المذكورة. هذا وسيشمل أيضاً فعالية ترفيهية إجتماعية تحت مسمي "المولد" حيث سيتم عرض منتجات مستعملة بحالة جيدة من ملابس، كتب، ألعاب أطفال وأثاث.
 

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شركة نستله مصر

نستله مصر

الروتاري

روتاري




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