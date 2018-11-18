تلميذ يتعدى على زميله بالمنوفية بشفرة حلاقة بسبب سندوتش

حرر ولى أمر تلميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة أشمون، بمحافظة المنوفية محضرا، اتهم فيه تلميذا بالتعدى على ابنه بعد رفض نجله إعطاء التلميذ سندوتش خاص به.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم "ا س غ" ولى أمر التلميذ "كريم" بالصف الثانى الابتدائى، لتحرير محضر يتهم "م م ا" التلميذ بالصف الخامس الابتدائى، بمدرسة الانجب الابتدائية بأشمون، بالتعدى على نجله بالضرب.

وأوضح ولى أمر التلميذ بالمحضر أن التلميذ تعرض للضرب بشفرة حلاقة أدت إلى إصابته بجرح قطعى بالأذن وجرح غائر بالرقبة، وذلك على إثر طلب تلميذ الصف الخامس سندوتشات من الطالب الثانى، وعندما رفض قام بالتعدى عليه بشفرة الحلاقة.

تم تحرير المحضر رقم 1483 مركز أشمون، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.