تقرير: الإعلام القطرى منبر للاستخبارات التركية لنشر الفوضى بالمنطقة

كتب - محمود محيى

كشف تقرير لموقع "أحوال" التركى، المتخصص فى كشف فساد النظام التركى الحاكم، أن أجهزة استخبارات الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، تستغل وسائل الإعلام القطرية من أجل تنفيذ أجنتدها فى المنطقة العربية وتشويه صورة الأنظمة العربية المناهضة لسياسات أردوغان.

وقال الموقع التركى إن الإعلام القطرى خلال الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم، امتلأ بتقارير وأخبار مفبركة ضد دول الرباعى العربى، وكانت معظم المعلومات التى تنشرها القنوات والصحف التركية مصدرها المخابرات التركية والتى تؤكد مدى تبعية تلك الوسائل لأجهزة المخابرات فى أنقرة.

وأكد الموقع التركى، أن الدوحة تلغى الحدود الفاصلة بين الإعلام والمخابرات، وتتحرك بناء على أوامر مخابراتية، وتحويلها إلى أدوات ضغط وابتزاز وتشويه للدول العربية المناهضة لسياستها.

ولاحظ المراقبون أن الحكومة التركية تعاملت مع القضايا العربية كجماعة ضغط أكثر من كونها دولة لها مؤسسات وقضاء، مما أثار الشكوك حول نيتها فى كشف الحقائق، كما سعى النظام التركى فى التوظيف السياسى والإعلامى للقضايا الشائكة، لإظهار نفسها وحليفتها قطر محاميتين لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن تركيا تعد من أسوأ الدول فى حرية الصحافة وفى استهداف الصحافيين المعارضين، حيث اغتيل فى عهد أردوغان منذ أن تسلم حزبه السلطة فى 2002 حتى الآن 7 صحفيين معارضين له، كما تمّ سجن العشرات، والتضييق على وسائل إعلامية معارضة.