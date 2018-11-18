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تعليم الاسماعيلية: المتابعة هى المقياس الحقيقى لإنضباط العملية التعليمية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:56 م
تعليم الاسماعيلية: المتابعة هى المقياس الحقيقى لإنضباط العملية التعليمية جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد الدكتورخالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن المتابعة هى المقياس الحقيقى لانضباط العملية التعليمية

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده قبيصىى مع العاملين بإدارتى المتابعة والتنسيق بديوان المديرية، وفى حضور قيادات المديرية، مؤكدا على أنه لابد أن يكون المتابع داعم لمدير المدرسة فى تخطى السلبيات، أن وجدت، وأن الأفضل أن ينجح المتابع فى إنهاء السلبية قبل قيامه برفع تقريرا بها.

 

وأشارقبيصى إلى أنه لا يوجد أى إستثناءات إلا فى إطار القوانين واللوائح ،وذلك فى إشارة إلى عملية سد العجز فى المراحل التعليمية المختلفة.

 

واختتم مدير المديرية  لدينا ملفات مختلفة، أهمها انضباط العملية التعليمية حتى يتمكن طلابنا من الحصول على خدمة تعليمية جيدة، إلى جانب إعداد الكوادر من القيادات والتدريبات الخاصة بالمعلمين من اجل التنمية المهنية الى جانب تدريب معلمى الصفوف الأولي.

 

 


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