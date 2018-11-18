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تعرف على روشتة جهاز حماية المستهلك عند شراء حلوى المولد النبوى فى 7 معلومات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:55 م
تعرف على روشتة جهاز حماية المستهلك عند شراء حلوى المولد النبوى فى 7 معلومات حلوى المولد - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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حرص  جهاز حماية المستهلك على إصدار نشرة توعية بشأن حلوى المولد النبوى الشريف، حرصا على سلامة المواطنين، حيث حذر الجهاز من شراء الحلوى من الأماكن غير المرخصة.
 
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن النشرة التوعوية لجهاز حماية المستهلك للمواطن عند شراء حلوى المولد فى نقاط محددة.
 
1.  الشراء من المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق فيها.
 
2.  ضرورة وجود تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المنتج واسم المصنع مدون على الحلوى.
 
3.  عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير فى اللون أو الطعم فى المواد الداخلة فى تصنيع الحلوى.
 
4.  عدم شراء الحلوى من المصانع أو الأماكن غير المرخصة.
 
5.  عرض وتداول الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
 
6.  تخزين الحلوى فى أماكن صحية جيدة التهوية.
 
7.  عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسينى حمادة مرسى

أفرجوا عن سمير_محمد_إبراهيم_بريء

كلمة حق ... بارك الله فيكم وجزاكم كل خير ويجعلها في ميزان حسناتكم ونفع بكم الناس ❤😍❤

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