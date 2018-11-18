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بنجلاديش تؤجل خططها لإعادة الروهينجا إلى ميانمار

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:24 م
بنجلاديش تؤجل خططها لإعادة الروهينجا إلى ميانمار الروهينجا
رويترز
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قال مسؤول كبير فى بنجلادش اليوم الأحد إن خطط بلاده لمواجهة أزمة اللاجئين الروهينجا توقفت حتى حلول العام الجديد إذ أنه ليس من المرجح تنفيذ برامج الترحيل والإعادة إلا بعد الانتخابات العامة المقررة أواخر العالم الحالى.

وقال أبو الكلام مفوض الإغاثة وترحيل اللاجئين فى بنجلادش لرويترز إن هناك حاجة إلى "طريقة عمل جديدة" فيما يتعلق بالترحيل على أن تضع فى الاعتبار مطالب اللاجئين الرئيسية.

وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 720 ألفا من الروهينجا فروا من حملة عسكرية فى ولاية راخين بميانمار عام 2017. وأطلق الجيش الحملة ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا على قوات الأمن.

واتفقت بنجلادش وميانمار فى أواخر أكتوبر على بدء ترحيل مئات الآلاف من مسلمى الروهينجا الفارين لكن الخطة تواجه معارضة من اللاجئين الروهينجا فى بنجلادش وكذلك من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة التى تخشى على سلامة الروهينجا فى ميانمار.

 

 

 


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الروهينجا

ميانمار

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