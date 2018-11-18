بلاغ يتهم معلمة بالاعتداء على تلميذ ابتدائى "بخشبه" فى عينه بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

حرر ولى أمر تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائيه بناحية قرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بلاغا يتهم فيه معلمة بالتعدى علي نجله بخشبة أصابت عينه.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بتقدم ولى أمر التلميذ " س.ا.ع"، التلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد الحلفاوي الابتدائيه بناحية تتا قسم منوف، ببلاغ يفيد بأن ابنه مصاب بنزيف بالعين اليسرى، ولا يمكن فحصها حيث تم حجزه بمستشفى الرمد بمنوف.

وبسؤال الطالب قرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة قامت مدرسة الموسيقى بالمدرسة " ن. م .س" بالتعدى علية بضربة "بخشبة" على عينه بسبب حديثه مع أحد زملائه بالمدرسة .

وبسؤال والد التلميذ أقر بما تضمنته أقوال نجله، وتحرر المحضر رقم 13418 لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.