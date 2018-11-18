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بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:08 م
بابا الفاتيكان يصلى من أجل ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا بابا الفاتيكان
الفاتيكان(أ ش أ)
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صلى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد، من أجل ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وبرودة الطقس بالساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا البابا- بحضور عشرات الآلاف من المصلين بساحة القديس سانت بطرسبرج- للضحايا وأسرهم من أجل شفاء المصابين، حسبما نقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية.

وأسفرت حرائق الغابات فى كاليفورنيا عن مقتل 76 شخصا وفقدان ما يزيد على ألف شخص، فيما تسببت عواصف الشتاء الباردة المبكرة بالساحل الشرقى فى مصرع 7 أشخاص على الأقل.

 


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