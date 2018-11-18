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انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:50 ص
انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أطلقت قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى، اليوم الأحد، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى الجانب الأيسر من قضاء "الشرقاط" ضمن قطاع عمليات محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكر إعلام الحشد- فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء العراقية /نينا/- أن قوة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت صباح اليوم فى عملية تطهير واسعة فى جزر كنعوص، جزيرة الحلو، منطقة سديرة، ضفاف نهر دجلة فى أيسر قضاء الشرقاط.

وأضاف البيان أن القوات المشتركة قتلت عددا من عناصر داعش ودمرت أوكارهم، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى تعقب فلول داعش فى إطار استراتيجية لإنهاء أى وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش، وتأمين المناطق ضمن قطاع عمليات صلاح الدين.

من جهته أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، مقتل 10 إرهابيين فى قضاء الشرقاط، وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- " أن طيران الجيش وخلال إسناده لقطاعات قيادة عمليات ديالى التى تلاحق العصابات الإرهابية والبحث عن أوكارها، تمكن من تدمير وكر و4 دراجات نارية شمال بحيرة حمرين".

وأضاف أن طيران الجيش تمكن ضمن قطاع عمليات صلاح الدين من قتل 10 إرهابيين من عصابات داعش الإجرامية وتدمير وكرين و3 خنادق فى الجزيرة الوسطية من النهر بالقرب من قرية كنعوص فى الشرقاط.

وفى السياق ذاته أعلن إعلام الحشد الشعبى بالعراق اليوم الأحد، أن قوات مشتركة تمكنت من اعتقال خمسة إرهابيين وتدمير مقرين لتنظيم داعش فى مدينة الموصل.

وأضاف إعلام الحشد ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن عناصر قوات الحشد الشعبى وبإسناد من وحدات الجيش نفذت عملية أمنية فى منطقة السلامية جنوب شرق الموصل، أسفرت عن اعتقال خمسة إرهابيين وتدمير مقرين لداعش.

وأشار إلى أن العملية تهدف لتأمين منطقة السلامية وإنهاء أى وجود لخلايا تابعة لداعش جنوب شرق الموصل.


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