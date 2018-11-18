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اليوم السابع تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج فى حوار مع نبيلة مكرم

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:27 م
اليوم السابع تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج فى حوار مع نبيلة مكرم اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها حوار جرىء مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والتى تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

- نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى حوار جرىء لـ "اليوم السابع": مش هنفرض ضرائب على المصريين بالخارج.. نثق فى القضاء السعودى لاستعادة حقوق الصيدلى المصرى والجثمان يعود خلال أيام.. أسدلنا الستار على موضوع الكويت.. ومصر والكويت طول عمرهم شعب واحد.. تحويلات المصريين فى الخارج وصلت لحوالى 26 مليار دولار الشهر الماضى.. ورسالتى لهم: احذروا من السوشيال ميديا

- مدبولى ينقل رسالة من السيسى لرئيس الوزراء الإثيوبى "آبى أحمد".. آبى أحمد: نقدر الحكمة وبُعد النظر اللذين يتحلى بهما الرئيس السيسى فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى مصر والعلاقة مع أديس أبابا والاهتمام بانتماء القاهرة الأفريقى

- المصانع الجديدة تجبر شركات الأسمنت 03 على تخفيض الأسعار 50 جنيها للطن 

- وزارة البترول تعلن طرح بنزين 95 مخصوص بداية ديسمبر المقبل

- "تنمية المشروعات الصغيرة" بالقليوبية يرفع شعار "ابدأ بالخطوة الأولى والباقى علينا"

- البابا تواضروس يحتفل بتجديدات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. التجديدات استغرقت 4 سنوات وأضافت 200 أيقونة توثق أحداث الكنيسة خلال 50 عاما وتخلد شهداء الإرهاب.. والبابا يعتبره يوما تاريخيا
 

- القاهرة تحتضن مؤتمر تطوير عمليات "حفظ السلام"

- "الأقصر" تودع جثمان "كاترين" الفرنسية عاشقة مصر إلى دير الأنبا محارب.. عاشت فى المدينة 30 عاما وأوصت بدفنها بالقرب من مقابر ملوك وملكات الفراعنة.. وجيرانها تلقوا العزاء فيها

- الدعم الجماهيرى والألقاب تمنحه الأفضلية.. محمد صلاح يدافع عن عرش أفريقيا فى
حصد جائزة BBC

 
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السيسي

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