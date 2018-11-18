اليوم السابع تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج فى حوار مع نبيلة مكرم

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها حوار جرىء مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والتى تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج.



واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا.. - نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى حوار جرىء لـ "اليوم السابع": مش هنفرض ضرائب على المصريين بالخارج.. نثق فى القضاء السعودى لاستعادة حقوق الصيدلى المصرى والجثمان يعود خلال أيام.. أسدلنا الستار على موضوع الكويت.. ومصر والكويت طول عمرهم شعب واحد.. تحويلات المصريين فى الخارج وصلت لحوالى 26 مليار دولار الشهر الماضى.. ورسالتى لهم: احذروا من السوشيال ميديا

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