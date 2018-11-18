المرور يعيد فتح كوبرى الجلاء بعد انتهاء إصلاح فواصل أسفلتية

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى الجلاء بعد انتهاء المرحلة اﻷولى من أعمال إصلاح الفواصل الأسفلتيه للكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة سير اﻹصلاحات.

‏كانت إدارة المرور أجرت أعمال وغلق جزئى لكوبرى الجلاء، على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه، مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى، بإجراء تحويلات القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.

وسيتجه القادم من شارع مستشفى المعلمين، لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبرى الجلاء، ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل، وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بعد التنسيق، مع وكيل قطاع مرور الغرب لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.