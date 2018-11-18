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المرور: علامات إرشادية بالتحويلات المرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:30 ص
المرور: علامات إرشادية بالتحويلات المرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء تحويلات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة،حواجز حديدية و علامات ارشادية بمحيط تحويلات مرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء ﻹجراء أعمال إصلاح فواصل وستكون على فترات محددة حتى الأسبوع المقبل، بعدما تقدم مكتب صبور للاستشارات الهندسية بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل الإسفلتية لكوبرى الجلاء، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة سير اﻹصلاحات.
 
وستقوم إدارة المرور، بعملية غلق كلى للكوبرى بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا  وغلق جزئى من 6 صباحا حتى 12 مساءً وسط انتشار الخدمات بمحيط اﻷعمال.
 
‏و ستكون الأعمال بالنسبة للغلق الجزئى لكوبرى الجلاء، على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه، مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى، بإجراء تحويلات القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.
 
وسيتجه القادم من شارع مستشفى المعلمين، لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبرى الجلاء، ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل، وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بعد التنسيق، مع وكيل قطاع مرور الغرب لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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