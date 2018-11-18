المرصد السورى يعلن مقتل العشرات من داعش فى غارات شرقى سوريا

لندن أ ش أ

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 36 شخصا على الأقل من أفراد عائلات مسلحى تنظيم داعش الإرهابى جراء غارات نفذها التحالف الدولى بقيادة أمريكيا على آخر جيب تحت سيطرة التنظيم شرقى سوريا ، وذلك فى الوقت الذى نفى فيه التحالف أمس صحة التقارير التى تحدثت عن إصابة مدنيين فى هذه الغارات.

وقال المرصد الذى يتخذ من لندن مقرا له، طبقا لقناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد ، إن 17 طفلا من عائلات التنظيم قتلوا فى هذه الغارات التى استهدفت قرية أبو الحسن الواقعة قرب بلدة هجين فى دير الزور.

وكثف التحالف الدولى منذ مطلع الشهر الحالى وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب بمقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.

ومنى التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة فى سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة فى أقصى محافظة دير الزور وفى البادية السورية شرق حمص.

وكان التحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا قد نفى أمس صحة التقارير التى تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غاراته فى منطقة هجين شرقى سوريا.

وقال التحالف - فى بيان له - إن قوة المهام المشتركة نفذت يومى /الجمعة/ و/السبت/ الماضيين 19 غارة استهدفت مواقع لتنظيم داعش فى منطقة هجين السورية، وتم التأكد من أن جميع المواقع المستهدفة كانت خالية من المدنيين.