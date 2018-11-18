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القبض على 10 عناصر إجرامية بحملة أمنية بطوخ

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:47 م
القبض على 10 عناصر إجرامية بحملة أمنية بطوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب - نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز طوخ، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع إدارة المرور، مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة، تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائي.   

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية، وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى .  

 أسفرت جهود الحملة عن ضبط  10متهما من العناصر الخطرة،  و4 أسلحه نارية، و 3 قضايا مخدرات، بإجمالى 500جم بانجو، و 200جم حشيش، و60 قرص مخدر. 

 

 

 


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