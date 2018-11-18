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"الصناعات الهندسية" تحذر من فرض رسوم على الصاج المستورد

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 ص
"الصناعات الهندسية" تحذر من فرض رسوم على الصاج المستورد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت منى ضياء
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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك مخاوف لدى الصناع من فرض رسوم على الصاج المستورد، فى ظل شكاوى مصانع الحديد.

وأشار المهندس فى تصريحات "اليوم السابع" أن الأيام الماضية شهدت مطالبات مصانع الحديد بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد وهو ما تدرسه وزارة التجارة والصناعة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم ستقتصر على حديد التسليح أو ستشمل الحديد المدرفل والصاج المستخدم فى صناعة الأجهزة المنزلية كالغسالات والثلاجات وغيرها، فى ظل وجود فائض من الإنتاج العالمى على خلفية الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأوضح المهندس أنه لا يوجد فى مصر صناعة صاج تكفى السوق المحلى، وبالتالى تعتمد أغلب الصناعات على استيراد احتياجاتها من الحديد المدرفل، حيث يقتصر إنتاجه محليا على شركة الدخيلة وهى لا تكفى الإنتاج المحلى كما أنها لا تنتج بعض الأصناف التى يحتاجها السوق، مؤكدا أن فرض رسوم على الصاج سيمثل كارثة للكثير من الصناعات القائمة عليه لأنه سيرفع من التكلفة.

وأضاف المهندس أن السوق لا يتحمل زيادة جديدة فى تكلفة الإنتاج لأن المنتجات المصرية تواجه حربا شرسة من نظيرتها التركية خاصة الاوانى المنزلية والأجهزة الكهربائية بسبب دخولها السوق المصرى بدون جمارك فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، ويصعب تحميل الصناعة المحلية بأعباء جديدة.

 


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