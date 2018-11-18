"الصحة" تحذر من شراء حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر من الشوادر

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار منشور لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل تصنيع حلوى مولد النبوى، مؤكدة أن هناك مراقبة جيدة لعمليات تخزين وعرض الحلوى فى الأسواق على مستوى الجمهورية.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وكذلك ضرورة التزام كافة المنشآت بتطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة.
وأكد المصدر، استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وأهاب بالمواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، وضرورة التأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.
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