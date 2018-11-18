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الشرقية للدخان تتوقع زيادة فى إيرادتها 20% بالموازنة التخطيطية للعام المالى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:22 ص
الشرقية للدخان تتوقع زيادة فى إيرادتها 20% بالموازنة التخطيطية للعام المالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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توقعت الشرقية - ايسترن كومبانى، زيادة إيراداتها 20% بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2018-2019 من خلال زيادة الصادرات وكذا المبيعات المحلية.
 
 
وكانت الشركة الشرقية - ايسترن كومبانى، حققت أرباحاً بلغت 991.18 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.04 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق.
 
 
فيما أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2018، إذ حققت شركة دايس للملابس الجاهزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، زيادة فى مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 782.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت أرباحاً بلغت 112.06 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 131.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 14.7% على أساس سنوي.
 
 
وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، زيادة فى إيرادات نشاط الشركة بلغ 945.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 938.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017-2018، وحققت أرباحاً بلغت 671.3 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 742.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضى، بنسبة انخفاض 9.6% على أساس سنوي.
 
 
فيما حققت شركة مصر للأسواق الحرة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، أرباحاً بلغت 35.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 21.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية بنسبة نمو 69% على أساس سنوي.
 
 
وفى سياق متصل نفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، ما نشر بشأن حبس رئيس الشركة عامين وإبعاده عن منصبه والمجلس الحالي في بيع الأراضي المملوكة لها، مضيفة أنها عملت معارضة على القضية رقم 408، وتم تحديد أول جلسة يوم 8 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقديم كافة المستندات الدالة على عدم وجود أي مخالفات على الشركة والخاصة بالقوائم المالية غير المدققة والمدققة عام 2016 خلال فترة توقف الشركة عن العمل.
 
 

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