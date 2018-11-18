السفير الأمريكى بالكويت: وفد من الكونجرس يزور الكويت لبحث عدد من الملفات

الكويت (أ ش أ)

أعلن السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن وفدا من الكونجرس الأمريكى سيزور الكويت قريبا ليبحث مع المسئولين الكويتيين عددا من القضايا والملفات ومن أبرزها اليمن وإيران والعراق.

وأوضح سيلفرمان – فى تصريح صحفى – أن المباحثات بين وفد الكونجرس الأمريكى، والذى سيضم نوابا من الحزبين الديموقراطى والجمهورى، ستتناول أيضا الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى لقاء الجنود الأمريكيين المتواجدين فى الكويت، والاحتفال معهم بعيد الشكر.

وحول تصريح وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بشأن تأييد الرياض للحل السياسى للأزمة اليمنية، قال سيلفرمان "رأينا فى هذه القضية يتمثل فى إيجاد حل نهائى لها الآن من خلال عودة الفرقاء إلى طاولة المباحثات، ونشجع مباحثات السويد المقترحة والحوار السياسى، ونأمل أن يتم ذلك قبل نهاية هذا العام، ونعتقد أنه الآن، لا يوجد أى حل عسكرى للأزمة فى اليمن، وهذا هو توجهنا فى هذه المرحلة".

فيما يتعلق بلقائه نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله مرتين خلال أسبوع واحد، أوضح السفير الأمريكى لدى الكويت، أن هناك العديد من الملفات والأمور لبحثها بين الجانبين، خاصة المتعلقة بملفات إيران، واليمن، والأزمة الخليجية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتا إلى عدم وجود أى جديد بشأن الأزمة الخليجية حتى الآن.