السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات بالمطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطلين "مسجل خطر"، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة " حشيش، وسلاح أبيض"، أثناء استعداده لترويجها بدائرة قسم المطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات تفيد بقيام " علاء.أ " 36 سنة، عاطل " مسجل خطر "، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة " حشيش "، وبجمع المعلومات، وعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم إستصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبسا أثناء ترويجه للمواد المخدرة.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبطهما، واعترفا بالجريمة، وقدما للمحاكمة، التى أصدرت حكمها المتقدم.