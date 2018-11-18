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الرقابة المالية تتلقى عرض شراء اختيارى من أوراسكوم لشركة ثروة كابيتال

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:23 م
الرقابة المالية تتلقى عرض شراء اختيارى من أوراسكوم لشركة ثروة كابيتال رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة
كتب هانى الحوتى
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها مشروع إعلان عرض شراء اختيارى من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على أسهم رأس مال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لشراء حصة غير حاكمة من أسهم الشركة.

ويتضمن العرض إما الاستحواذ على 216 مليون سهم بشركة ثروة كابيتال بسعر يساوى سعر طرحها فى البورصة وهو 7.36 جنيه، أو الاستحواذ على عدد أسهم من 144 مليون حتى أقل من 216 مليون سهم من أسهم شركة ثروة كابيتال بسعر 6.62 جنيه للسهم، وهو ما يقل 10% عن سعر طرحها فى البورصة.

ويحق لمقدم العرض قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة فى حالة ما تقدم عدد أسهم يقل عن 144 مليون سهم لعرض الشراء، متابعة ونأمل الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على تقديم العرض والسير فى الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يذكر أن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المساهم الرئيسى بها رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيما يرأس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال حازم موسى نجل عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.


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