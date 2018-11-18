الحكومة السودانية تتسلم موقعا جديدا من "يوناميد" بولاية شمال دارفور

(أ ش أ)

تسلمت حكومة ولاية شمال دارفور بالسودان من رئاسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى العاملة بدارفور (يوناميد)، موقع البعثة بمنطقة كورما التابعة لمحلية الفاشر .

ووقع من جانب حكومة الولاية كل من التجانى عبدالله صالح معتمد محلية الفاشر، ومنسق العون الإنسانى إبراهيم أحمد حامد، رئيس اللجنة الفنية لاستلام مواقع يوناميد، ومن جانب البعثة، رئيسة قطاع الشمال، أندريا براون، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الانسحاب التدريحى لبعثة اليوناميد من دارفور .

وثمن معتمد محلية الفاشر - خلال مراسم التسليم - الجهود التى بذلتها اليوناميد فى سبيل إحلال العملية السلمية بدارفور، بجانب مساهمتها فى تعزيز الأمن والاستقرار وبناء السلام، وإجراء المصالحات بين مكونات المجتمعات المحلية.

وقال إن جهود اليوناميد قد أفضت لإنجاح الموسم الزراعى وحمايته من التعديات، مشيراً إلى التنسيق الجيد والتعاون بين الحكومة والبعثة طيلة الفترة الماضية.

من جانبها، طالبت رئيس قطاع الشمال باليوناميد، الحكومة السودانية، بضرورة استخدام المواقع التى تم إخلاؤها، فى الأغراض المدنية لخدمة المجتمع فى مجالات التعليم والمياه والصحة وغيرها.

وقالت إن التعاون والتنسيق بين اليوناميد والحكومة فى المرحلة الماضية، أسهم فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، مشيدة بتعاون مواطنى منطقة كورما مع البعثة .

بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية لاستلام مواقع اليوناميد بالولاية، إن شمال دارفور قد تعافت من الحرب وتوجهت من مرحلة الطوارئ والإغاثة صوب مرحلة التنمية والإعمار ، وعزا ذلك للجهود المقدرة التى بذلت من قبل الحكومة على المستويين الولائى والاتحادي.

ونون بأن التعاون المثمر بين الحكومة واليوناميد ومواطنى المنطقة أفضى إلى تيسير عملية استلام الموقع .