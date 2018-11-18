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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتخصيص 5سيارات لمكافحة تهريب المخدرات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:47 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتخصيص 5سيارات لمكافحة تهريب المخدرات وزير الداخلية
كتب ــ أحمد حسنى
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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية رقم 1495 لسنة 2018 بشأن تعديل نطاق الاختصاص المكانى لسجنى الصف وأوسيم المركزيين بقطاع أمن الجيزة، والقرار رقم 1499 لسنة 2018 بشأن تخصيص 5 سيارات لأعمال لمكافحة المخدرات.

 

وجاء القرار رقم 1495 لسنة 2018، بتعديل نطاق الاختصاص المكانى لسجن الصف المركزى ليشمل دائرة قطاع أمن الجيزة، كما نص على إنشاء سجن مركزى بمركز شرطة أوسيم بقطاع الجيزة، يكون نطاقه أمن الجيزة.

وجاء القرار بتخصيص السيارات التالى بيانها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات، وهم " السيارة رقم 2723 نقل الإسماعلية ماركة إيسوزو بيك أب والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1200 لسنة 2009 جنايات القنطرة شرق، والسيارة رقم 5817 ماركة جيلى جراند، والسيارة رقم 112648 ملاكى الإسماعيلية ماركة هيونداى النترا، والسيارة رقم 3106 ملاكى دمياط ماركة هيونداى فيرنا، والسيارة رقم 1894 ماركة نيسان صنى، على أن يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

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