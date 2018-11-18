التعليم: أكثر من نصف مليون طالب بالمدارس الفنية يؤدون امتحان المتابعة 24 نوفمبر

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة ما زالت تقوم بتحليل نتائج الامتحان القبلى الذى تم عقده لطلاب الصف الأول الثانوى مع بداية العام الدراسى الحالى، لتحديد مهاراتهم فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب الآلى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع "، أن الامتحان الذى يعقد يوم السبت 24٤ نوفمبر الجارى، فيختص بمتابعة مدى تقدم الطلاب فى اللغات العربية والإنجليزية وقياس مدى كفاءة الدعم الذى تم تنفيذه منذ بداية الفصل الدراسى.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين سيحضرون امتحان المتابعة الذى يعقد الشهر الجارى أكثر من نصف مليون طالب، مثله فى ذلك مثل الامتحان القبلي. وكذلك الامتحان البعدى الذي سيعقد فى الأسبوع الأخير من الفصل الدراسى.