التحفظ على ضابط شرطة لتنفيذ قرار حبسه سنة فى قضية إطلاق نار على مواطن بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أمرت محكمة كوم أمبو الجزئية بأسوان، حبس ضابط شرطة لمدة سنة لاتهامه فى واقعة إطلاق النار على مزارع بمنطقة وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، ما تسبب فى إصابته بعاهة مستديمة.

وتوجه الضابط " احمد ب " إلى محكمة كوم أمبو للطعن فى حكم السنة المؤيدة ضده، حيث فوجى بتجمع عدد من المحامين والتحفظ عليه، والتوجه إلى رئيس النيابة مطالبين بتنفيذ الحكم علية سنة مع الشغل.

وقرر رئيس نيابة كوم أمبو، التحفظ على الضابط المتهم والذى تم اصطحابه إلى مركز شرطة كوم أمبو وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة الصادر ضده.

وقامت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو، بترحيل الضابط من مقر المركز إلى سجن فرق أمن الشلال، تنفيذا لقرر النيابة، وتنفيذ قرار الحبس.

يذكر أن الواقعة حدثت قبل 4 سنوات ماضية، عندما قام ضابط مركز نصر النوبة، بإطلاق النيران على "مزارع ويدعى "محمود عبد الحميد" أثناء مطاردة بمنطقة وادى النقرة، وهو ما تسبب فى إصابة المزارع بطلق نارى فى الرأس، سبب له عاهة مستديمة، وبالتحقيق فى الواقعة، والعرض على المحكمة قررت حبس الضابط سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، فى القضية رقم 543 لسنة 2016جنح نصر النوبة.