البدء فى تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى بالغربية

الغربية – عادل ضرة

صرحت الدكتورة إيمان معتوق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية، لـ"اليوم السابع" أن المديرية تسلمت التطعيمات الخاصة بمرض الالتهاب السحائى لتطعيم تلاميذ وطلاب الصف الأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى.

وأضافت أن المديرية قامت بفحص 60% من تلاميذ المدارس برياض الأطفال والصف الرابع الابتدائى والصف الأول الإعدادى ضد الأمراض المختلفة وعمل سجل لكل طالب وتلميذ بحالته المرضية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإعداد كشوف بحالة كل طالب وتلميذ الصحية والمرضية وتحويل المرضى منهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لتلقى العلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

وأكدت إيمان معتوق أنه تم البدء التطعيمات لرياض الأطفال على أن يتم تطعيم تلاميذ المدارس عقب الانتهاء من تطعيم تلاميذ رياض الأطفال.