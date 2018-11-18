video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى بالغربية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:00 ص
البدء فى تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائى بالغربية الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

صرحت الدكتورة إيمان معتوق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية، لـ"اليوم السابع" أن المديرية تسلمت التطعيمات الخاصة بمرض الالتهاب السحائى لتطعيم تلاميذ وطلاب الصف الأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى.

وأضافت أن المديرية قامت بفحص 60% من تلاميذ المدارس برياض الأطفال والصف الرابع الابتدائى والصف الأول الإعدادى ضد الأمراض المختلفة وعمل سجل لكل طالب وتلميذ بحالته المرضية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وإعداد كشوف بحالة كل طالب وتلميذ الصحية والمرضية وتحويل المرضى منهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لتلقى العلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

وأكدت إيمان معتوق أنه تم البدء التطعيمات لرياض الأطفال على أن يتم تطعيم تلاميذ المدارس عقب الانتهاء من تطعيم تلاميذ رياض الأطفال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الغربية ترصد مخالفات داخل مستشفى خاص بعد إصابة مريض بالتهاب سحائى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مرض الالتهاب السحائى

تطعيم طلاب المدارس




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة