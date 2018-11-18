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البابا تواضروس يتصدر الترند بالتزامن مع تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:14 م
البابا تواضروس يتصدر الترند بالتزامن مع تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس
ريهام عبد الله
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برز اسم البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد فى قائمة الترند المصرى، إذ احتل المركز الأول ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع، وذلك بالتزامن مع تدشين التجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزيت الميرون اليوم.

الترند المصرى
الترند المصرى

 وترأس البابا مراسم تجديد الكاتدرائية، وهو ما قابله الشعب فرحا بإطلاق الزغاريد، وسط  أجواء كنسية وروحية زينتها الألحان الكنسية والترانيم.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية التى تحتفل بتدشينها فى ذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها بالأيقونات والصور الجديدة والورود وسط حضور حاشد من الشعب القبطى، بعد أن تم إغلاقها نحو 3 سنوات من أجل أعمال التجديدات والتشطيبات التى تمت تحت إشراف مجموعة من كبار المهندسين والفنانيين.

وبنيت الكاتدرائية المرقسية على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية وتقع فى حى العباسية بالقاهرة وتم وضع حجر الأساس لها  فى 24 يوليو 1965 بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر والراحل قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الاسكندرية.

 


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البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

تجديد الكاتدرائية

الكاتدرائية المرقسية




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