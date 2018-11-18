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الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:53 م
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الإدارة العامة للجوزات تستقبل الحالات الإنسانية لتقديم التسهيلات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:14 م
الإدارة العامة للجوزات تستقبل الحالات الإنسانية لتقديم التسهيلات الجوازات تسهل الإجراءات علي كبار السن
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تواصل تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

 

الجوازات

 

وقامت أقسام جوازات حدائق القبة، دار السلام، بنها، بورسعيد، دمياط، أسيوط، أسوان، طور سيناء، وبديوان عام الإدارة أقسام وإدارات المراقبة والتسجيل، الإقامة، الوثائق،الجنسية، ضابط الاتصال باستقبال من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

 

الجوووازات

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تسهيل الاجراءات

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