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الأمن يستجوب عاطلا متهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:00 ص
الأمن يستجوب عاطلا متهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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يستجوب رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة لبيان ارتكابه وقائع أخرى مماثلة.

كان رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم " سعد.ج"، السابق اتهامه فى القضية رقم 6051 لسنة 2017 مدينة نصر أول "سرقة"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6120 لسنة 2014 شرم الشيخ "سرقة"، والمقضى فيها بالحبس سنة بجلسة 8/11/2014 وبحوزته " 5 خواتم ذهب، 2 غويشة ذهب، انسيال ذهب، 2 سلسلة ذهب، 2720 جنيه، 18 دولار أمريكى.".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بأسلوب "التسلق وكسر شباك الحمام" على النحو التالى:" سرقة عدد 4 خواتم وسلسة و2 غويشة ذهب، مبلغ مالى 1000 جنيه، 18 دولار أمريكى من داخل مسكن "دلمارع"، وسرقة جاكت، ومبلغ مالى 600 جنيه من داخل مسكن "هبه "، وسرقة خاتم ذهب من داخل مسكن "أسامة ج "، وشروع فى سرقة من داخل مسكن ربة منزل.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بأنهم كانوا فى سبيلهم للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحاضر المنوه عنها قرين كل منهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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الأمن

استجواب متهم بسرقة مشغولات ذهبية

شقة بمدينة نصر




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