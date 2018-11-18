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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:12 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد مصطفى مدبولى
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يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها، إعلان وزير البترول طرح بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل بالسعر الحالى، وتسليم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد.
 
 
 
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