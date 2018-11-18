اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها، إعلان وزير البترول طرح بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل بالسعر الحالى، وتسليم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد.
- مصطفى مدبولى ينقل رسالة من السيسى إلى رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد.. ويؤكد: موقف مصر يقرب وجهات النظر بين دول القارة
- بعد 20 عاما على الواقعة.. مونيكا تطالب "كلينتون" بالاعتذار.. بطلة فضيحة "الفستان الأزرق" تفتح النار
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة