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الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:57 ص
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استطلاع: شعبية ماكرون تنخفض إلى 25 %

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:00 ص
استطلاع: شعبية ماكرون تنخفض إلى 25 % إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (أ ف ب)
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انخفضت شعبيّة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى 25 % فقط، وفق ما أظهر الأحد استطلاع للرأي.

والاستطلاع الذى أجرته مجموعة أبحاث "إيفوب" نُشر فى صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، غداة تظاهرات "السترات الصفراء" التى حشدت أكثر من مئة ألف شخص السبت فى فرنسا احتجاجاً على فرض ضريبة بيئيّة على الوقود وزيادة أسعارها وكذلك على السياسة "الظالمة" للحكومة الفرنسية التى تمس بالقدرة الشرائية.

غير أنّ أحدًا لا يعرف مدى اتّساع حركة الاحتجاج حيث إنّها تبدو تلقائيّة إلى حدّ كبير، وأظهرت نتائج الاستطلاع انخفاضًا فى شعبيّة ماكرون بأربعة نقاط فى شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق. وقال أربعة % فقط من المستطلعين إنهم "راضون جدًا" عن أداء ماكرون.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ 34 % كانوا "فى الغالب غير راضين"، فى حين قال 39 % إنهم "غير راضين أبدًا"، وتمّ إجراء الاستطلاع بين 9 و17 نوفمبر وشمل 1957 شخصًا.

وتراوح رد فعل الحكومة فى الأيام الأخيرة على التظاهرات بين التهديد والتهدئة، وقال وزير الداخلية إدوار فيليب إنه "بالإمكان التظاهر" لكن "ليس مقبولاً" إغراق البلد فى حالة شلل.

 

 


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