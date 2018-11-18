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ارتفاع أعداد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 76 قتلا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:00 ص
ارتفاع أعداد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 76 قتلا حرائق الغابات فى كاليفورنيا
واشنطن أ ش أ
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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية ليصل إلى 76 شخصا ، و 1276 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين.

وقال رئيس شرطة مقاطعة بوت كورى هونى - فى تصريحات ، أوردتها قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية " إن عدد المفقودين بلغ حتى اليوم 1276 شخصا، أى ازداد بمقدار 275 شخصا ، وتم العثور على 5 جثث ليصل العدد الإجمالى للقتلى إلى 76 شخصا ".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ألقى أمس باللائمة على إدارة الغابات فى التسبب بالحرائق التى تشهدها ولاية كاليفورنيا وخروجها عن السيطرة.

وتوجه ترامب إلى كاليفورنيا وهبطت طائرته وسط ضباب دخانى فى مطار تشيكو ليبدأ تفقد مناطق الحرائق ويلتقى مع السكان النازحين.

وقال ترامب فى تصريحات "لم يكن أحد يظن أن هذا سيحدث، هذا أمر محزن للغاية".

 


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