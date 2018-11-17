25 ديسمبر.. الحكم على 3 متهمين بأحداث "شارع السودان"

كتب أحمد حسنى

حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة 25 ديسمبر المقبل للحكم، فى إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام "16 سنة" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميا بـ " أحداث شارع السودان".

كانت المحكمة قد عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بأحداث شارع السودان.