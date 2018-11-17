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وكيل "تعليم الوادى الجديد" يناقش مع نائب الوزير آليات توريد الوجبة المدرسية

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:02 م
وكيل "تعليم الوادى الجديد" يناقش مع نائب الوزير آليات توريد الوجبة المدرسية جانب من اللقاء
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن الإعداد لتوريد التغذية المدرسية لطلاب المحافظة وذلك فى إطار تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

 

وأوضح التداوى، أنه تمت مناقشة إجراءات توريد الوجبة الغذائية بحضور نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بديوان عام الوزارة ومدير إدارة التغذية بالمديرية تمهيدًا لبدء توريد وتقديم التغذية المدرسية على طلاب وتلاميذ جميع الفئات والمراحل الدراسية، مؤكداعلى أن الوجبة طبقًا للمواصفات وتشمل كافة الاشتراطات والجوانب الصحية المتكاملة.


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