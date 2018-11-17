وزير الصناعة يبحث مع شركة يابانية إنشاء مجمع أدوية باستثمارات 10 ملايين دولار

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المنعقد بمدينة شرم الشيخ لقاءً مع يوزوكى سرايا، رئيس شركة سرايا اليابانية، إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية والزيوت ومستلزمات الصحة والنظافة الشخصية، والتى تعمل حاليًا فى مجال الصناعة القائمة على استخلاص الزيوت من نبات الجوجوبا فى مصر، حضر اللقاء المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وقال نصار، إن اللقاء تناول استثمارات الشركة فى السوق المصرى حاليًا والتى تبلغ قيمتها حوالى 10 ملايين دولار بمجمع صناعى يضم 3 مصانع تتضمن مصنع متخصص فى استخلاص الزيوت من نبات الجوجوبا واستخدامه فى الصناعات التجميلية، ومصنع لإنتاج سكر بدون سعر حرارى، إلى جانب مصنع لإنتاج الديزل الحيوى (البيو ديزل)، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المجمع تحت الإنشاء حاليًا حيث تبلغ مساحة المجمع 20 ألف متر مربع بالعين السخنة.

وأضاف وزير الصناعة، أن المجمع سيكون حسب خطة الشركة أكبر مجمع فى العالم لتصنيع مستحضرات التجميل والصناعات الدوائية، كما سيوفر المجمع نحو 1500 فرصة عمل جديدة.

وأوضح نصار، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الأجانب الراغبين فى ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، لافتًا إلى أهمية تشجيع المصنعين للاستفادة من استخلاص الزيوت من نبات الجوجوبا حيث أن مصر لديها البيئة المناسبة لزراعة هذه النوعية من النباتات التى تنتج أجود أنواع الجوجوبا فى العالم.

ومن جانبه أشار يوزوكى سرايا، رئيس شركة سرايا اليابانية، إلى حرص الشركة على توسيع نطاق استثماراتها فى مختلف القطاعات الانتاجية المتعلقة بمنتجات الصحة العامة، لافتا إلى أن مصر تمثل محورًا تصنيعيًا وتسويقيًا رئيسيًا لمنتجات الشركة على المستويين الإقليمى والقاري

وأضاف سرايا، أن المقر الرئيسى للشركة يقع بمدينة اوساكا اليابانية كما تمتلك الشركة 33 فرعًا بـ 23 دولة على مستوى العالم منها 4 فروع بقارة افريقيا و4 فروع بقارة اوروبا و19 فرعًا بقارة اسيا والمحيط الهادى و6 فروع بقارة امريكا الشمالية.