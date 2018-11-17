وزير الزراعة يعلن تفاصيل برنامج أكاديمى يجمع بين الهندسة وعلوم الغذاء

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن بداية التفكير فى برنامج أكاديمى يجمع بين الهندسة والزراعية كانت بالتحاور مع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، عندما كان أبو ستيت أمينا لمجلس الجامعات الخاصة، موضحا أنه شهد العديد من الاجتماعات خلال فترة رئاسته للمجلس لوضع الإطار العام للبرنامج الأكاديمى الذى يجمع بين التصنيع الغذائى والهندسة والعلوم الأساسية.

وأضاف أبو ستيت، بكلمته خلال جلسة استماع صناعة الأغذية فى مصر التى تنظمها الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم، السبت، أنه يوجد هناك برنامج أكاديمى بكلية الزراعة جامعة القاهرة الخريج منه يكون لديه فكرة جيدة عن الغذاء والعلوم الأساسية المرتبطة بالصناعات الغذائية مثل الكيمياء والصناعة وإنتاج المحاصيل ولكن لا يكون لديه خبرة جيدة فى الميكانيكا أو الكهرباء وغيرها من مكونات الخلفية الهندسية.

وتابع وزير الزراعة، أنه على الجانب الآخر خريج الهندسة بالأقسام المختلفة يعمل فى المصانع التصنيع الغذائى دون معرفة جيدة بالغذاء الذى يتم تصنيعه وبالأداء أو كيفية التعامل مع الغذاء من الناحية الكيمائية أو الميكروبيولجية وتعظيم المخرج منه والحفاظ عليه، مؤكدا أن التفكير كان فى برنامج دراسى بينى يجمع فيه الخريج برنامج هندسة التصنيع الغذائى يجمع بين الخلفية الزراعية والعلوم الهندسية ومدته 5 سنوات ويتخرج الطالب منه حاصلا على لقب مهندس.

وأشار إلى أن خريج هذا البرنامج يجمع بين الخلفية الزراعية للأغذية وتصنيعها والجوانب الهندسية الخاصة بعملية الإنتاج بداية من الزراعة نفسها والمواصفات العالمية لهذه الصناعة، قائلا: "تم إخراج الموضوع فى صورة جيدة وقابلة للنقاش والحوار حتى بعد أن يتم التوافق على هذا البرنامج الأكاديمى ومواصفات الخريج لتكون مناسبة لمواصفات الخريج العالمى وسعيد للغاية بجلسة الاستماع اليوم ولم أتوقع مشاركة كم هؤلاء الخبراء لإبداء مناقشاتهم الثرية فى إعداد هذا البرنامج الجديد من نوعه ولم يسبق إعداد برنامج مثله لتخريج مهندس بخلفية زراعية هندسية من قبل ونحتاج لسماع آراء الخبراء وأفكارهم بالنسبة لمحتوى المقررات وعددها ومحتواها التعليمى والمخرجات التعليمية المستهدفة بحث إن خريج هذا البرنامج سيكون الطلب عليه كبير للغاية فى مصر وخارجها لأن البرامج البينية تستشرف آفاق المستقبل بشكل حقيقى ومهم للتصنيع الغذائى والحاصلات الزراعية بصفة عامة".