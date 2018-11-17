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وزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة لتأمين مؤتمر التنوع البيولوجى

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:47 ص
وزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة لتأمين مؤتمر التنوع البيولوجى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله لمدينة شرم الشيخ، اجتماعاً بعددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، وذلك لاستعراض محاور الخطة الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات مؤتمر التنوع البيولوجى، الذى يستمر حتى 29 الجارى بمدينة شرم الشيخ .

فى بداية الاجتماع استمع وزير الداخلية إلى شرح مفصل حول الإجراءات التى تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المؤتمر وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة .

وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية .

من جانبهم أكدت القيادات الأمنيه أن كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين فى حالة استنفار أمنى وجاهزية عالية للقيام بمهامها، وأنه لا تهاون فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المؤتمر وكافة نطاقات المدينه. 


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شرم الشيخ

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التنوع البيولجى




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